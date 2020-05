Covid-19: Centro comercial Ubbo prepara-se para abrir com novas regras e tecnologias

“É uma nova experiência, mas que temos a noção e a certeza que vai ser uma experiência segura, porque as pessoas vão perceber efetivamente que vão frequentar um local seguro, com medidas e com cuidados que nunca encontraram antes”, disse à Lusa o diretor do centro comercial, Tiago Santos Pereira. De acordo com o responsável, foi feito um reforço da vigilância, para garantir que as pessoas só entram com máscara e assegurar o cumprimento da distância social recomendada. Também a limpeza foi reforçada, para garantir a higienização frequente de, por exemplo, casas de banho e pontos de contacto, como puxadores. Na zona de refeições vai ser permitido ocupar apenas 50% da sua capacidade, com mesas e cadeiras mais afastadas. Foi ainda feito um reforço da sinalética, para que os clientes sejam relembrados das regras a cumprir enquanto andam pelo centro. “Encaramos isto com muito ânimo, com muita expectativa e acreditamos seriamente que vamos conseguir transmitir às pessoas e garantir à sociedade a segurança de que necessita e a confiança para poder voltar, comprar, circular, viver, adaptada a estas novas circunstâncias”, disse Tiago Santos Pereira.

“Os centros comerciais são locais seguros, estão preparados para receber”, acrescentou. O diretor de ‘property management’ para a Ibéria da CBRE, que gere aquele centro comercial, Luís Arrais, explicou à Lusa que logo desde o encerramento das lojas, em meados de março, a equipa começou a adaptar a operação de acordo com a regulamentação que ia sendo publicada pelo Governo. Essa estratégia de adaptação, disse, assentou em três pilares fundamentais: segurança, adaptação dos serviços e comunicação com lojistas e clientes. “Obviamente que há receios, acreditamos que será um processo gradual”, admitiu Luís Arrais, referindo-se à confiança das pessoas para voltarem a frequentar este tipo de espaços. Uma das lojas de roupa do centro, além da sinalética colada no chão e mensagens de sons aos clientes para garantir o cumprimento das regras, vai ter também um horário restrito para alguns grupos específicos. “Não nos podemos também esquecer das nossas mamãs e da população mais vulnerável e pensámos também num horário restrito, para que estas pessoas se sentissem seguras e vamos ter, nesse horário, a possibilidade de eles estarem com a loja fechada e poderem também fazer as suas compras em segurança”, explicou à Lusa a responsável de Recursos Humanos da Kiabi Portugal, Raquel Courinha. Já o diretor de ‘marketing’ do grupo de restauração Ibersol, João Falcão, considerou que as alterações necessárias para a reabertura foram “desafiantes” para todos os lojistas. No caso do restaurante Pizza Hut, gerido pelo grupo, a equipa recebeu formação nos novos protocolos relacionados com a covid-19.