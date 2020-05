Costa e Silva nega que se esteja a preparar para ser ministro da Economia

António Costa e Silva garante que não tem fundamento a possibilidade de substituir o ministro da Economia, Pedo Siza Vieira.

Em declarações ao jornal digital “Eco”, o novo conselheiro do Governo que vai desenhar o plano de retoma da economia explicou que o trabalho que irá fazer é de mero cidadão e que quer trabalhar em conjunto com partidos, parceiros sociais e empresas.

O plano, acrescenta, levará meses e trata-se de uma tarefa cívica que vai desempenhar “pro bono”, ou seja, sem remuneração.

O gestor refere que irá continuar na Partex e que o resto – garante - são especulações sem fundamento e que o convite do primeiro-ministro destinou-se a fazer um plano a médio e longo prazo, que tem sete ou oito objetivos estratégicos que vão da gestão do recurso de águas às competências digitais das empresas reforço do investimento no serviço nacional de saúde e a reconversão industrial.

Costa e Silva diz ainda que será ainda necessário ver qual a margem financeira que existe.

A notícia de que António Costa e Silva iria ser o negociador do Governo do plano de estabilização económica e social foi avançada pelo Expresso.