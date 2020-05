​Soares Franco. "Radicais de Bruno de Carvalho vão dificultar gestão de Varandas no Sporting"

Soares Franco assegura que não tinha grandes expectativas quanto a um resultado diferente do conhecido no Tribunal de Monsanto, nem sequer atribui responsabilidade ao Ministério Público, mesmo que a sensação seja outra, pois considera que seria sempre "muito difícil provar" um alegado envolvimento de Bruno de Carvalho no ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018.

Filipe Soares Franco lembra que "uma maioria decidiu que não o queria como sócio e muito menos como presidente". E espera e deseja que nem nos tempos mais próximos, nem no futuro, este consiga reunir condições para voltar a Alvalade, mas admite que teria de conviver com isso se tal sucedesse.

Bruno de Carvalho defendeu, em entrevista à TVI, que, após a sua absolvição, deve ser readmitido como sócio do clube , condição que perdeu após votação em assembleia geral.

"Apelo ao doutor Bruno de Carvalho para que ponha a mão na consciência, para descer à terra e perceber que se, de facto, é um verdadeiro sportinguista deve ter uma atitude sensata, sã e deixar esta direção que foi eleita acabar o seu mandato e trabalhar com o máximo de tranquilidade possível, para enfrentar os desafios que o Sporting tem pela frente. Que já não era nada fácil, porque ele deixou uma herança pesada", sustenta, nesta entrevista à Renascença .

O antigo presidente do Sporting acrescenta que o maior julgamento "foi feito pela sociedade e pela família sportinguista".

Contudo ,"o mal do seu regresso e o péssimo serviço que prestou" ao clube serve de bandeira para manter as tropas em alerta.

Tropas atualmente comandadas por Frederico Varandas, "um militar que não tem medo de Bruno de Carvalho". Soares Franco afiança que nem ele, nem o presidente leonino "têm medo" de qualquer ação do antigo presidente, acrescentando existir sempre "uma força extra para combater o mal".

Bruno de Carvalho espera "sair de um confinamento de dois anos"

Bruno de Carvalho foi ilibado de todos os crimes de que era acusado no julgamento do ataque à Academia de Alcochete, inclusive da autoria moral do ataque.

O ex-presidente do Sporting acredita que foi vítima de um crime muito grave e espera poder "sair de um confinamento de dois anos", período durante o qual foi destituído de presidente do Sporting e expulso de sócio.

"O Tribunal afirmou que não foram feitas provas. É muito diferente ser absolvido por falta de provas e ser absolvido por não serem feitas provas. O que me foi feito é um crime de assassinato e mutilação de caráter. Se tiverem coragem de dizer que fui absolvido porque fui considerado inocente, posso começar a sair do meu confinamento de dois anos", disse, aos jornalistas, à porta do Tribunal de Monsanto, depois de ser absolvido.

O antigo presidente leonino deixou várias críticas à comunicação social e reitera que não se sente aliviado pela decisão.

"Sinto-me o mesmo que há dois anos atrás. Não é um alívio, é só a assunção de que foi efetuado um crime como nunca tinha visto em Portugal, era algo que já sabia há dois anos, mas não posso dizer para o tribunal e ouvir dizer que clamo inocência e que sou ilibado por falta de provas, isso não é justo", afirma.