Só razões sociais podem levar ao adiamento de casamentos, diz D. José Cordeiro

No momento do regresso das missas presenciais, o presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade pede também muita corresponsabilidade, lembrando que “com a Liturgia não se brinca”.

O bispo admite que “todos queríamos que acontecesse mais cedo” e que ele próprio também se incluiu no conjunto dos “gostariam que tivessem começado bem mais cedo”. Faz questão de recordar que as orientações da CEP “estavam prontas e foram aprovadas no dia 8 de maio”. “Mas são as próprias circunstâncias deste contexto, na prudência e na segurança quisemos começar, como corpo, conjuntamente”, sublinha D. José Cordeiro.

De acordo com D. José Cordeiro, para a Igreja “é uma questão decisiva até na coesão social e coesão territorial”, mas as celebrações religiosas devem ser feitas “com segurança, com dignidade, com a solenidade possível.

Admite que é de esperar “muita criatividade, muita maneira nova de fazer as coisas”, sem, contudo, pensar em “fazê-las como há dois meses, nem o ano passado”, sobretudo, “no que respeita às festas, procissões, expressões da piedade popular”, mas “não devemos deixar de as fazer”.

“Mesmo as orientações [da Conferência Episcopal Portuguesa] dizem que é no contexto da pandemia. Se ela passar em breve, como todos nós auguramos, deixa de haver razões”, sublinha o prelado, ao mesmo tempo que reforça a ideia de que o adiamento “de muitos casos” que conhece “é porque o sacramento do batismo, as primeiras comunhões, o sacramento do matrimónio, passaram a ser um ato social”.

Normas da DGS. Bispo rejeita interferência

A Direção Geral da Saúde (DGS) criou um conjunto de normas para o regresso das missas e deu mesmo indicações da forma como os fiéis devem comungar.

D. José Cordeiro garante que não houve interferência. Os cartazes com as orientações da DGS “são meramente indicativos" pois “cada um na sua paróquia e diocese pode adaptá-los”, explica.

O bispo sublinha que, “desde o início da pandemia, nós dissemos que estávamos na inteira colaboração recíproca com as autoridades civis e sanitárias, como sempre estivemos”. “Não há aqui nenhuma interferência de nada, nem de ninguém”, garante.

“O que está em causa é um diálogo para um bem maior; queremos que ninguém se contagie no âmbito de uma celebração litúrgica comunitária”, frisa D. José Cordeiro.

O bispo reconhece e compreende “o cansaço, o desgaste, até na perspetiva de querer recomeçar mais cedo, mas vamos começar de novo e isso exige de todos uma atitude de conversão”. “Tinha de haver estas linhas-guias, numa colaboração muito estreita com as autoridades civis e sanitárias”, diz o bispo, ao mesmo tempo que reforça a ideia: “nós queremos ser bons cristãos e honestos cidadãos”.

A indicação é para que se comungue na mão, mas o bispo não exclui outras possibilidades, até porque “ninguém deixará de receber a comunhão; pois todos têm acesso à comunhão”. O recurso a outras formas para comungar “exigirá também um maior esforço e cada um tem de tomar isto muito a sério”.

Peregrinações, procissões, romarias podem regressar de forma mais segura e criativa

O regresso das celebrações religiosas com a presença de fiéis surge em fim de semana de solenidade de Pentecostes e coincide, também, com o encerramento do mês de Maria. E aí terá que “haver mais alguma cautela", adverte o bispo de Bragança-Miranda.

O dia de Pentecostes coincide com o último dia do mês da Mãe e do mês de maio. Aí terá que haver “mais alguma cautela nas manifestações possíveis de rua, no diálogo com as autoridades civis, as autoridades de segurança, as autoridades sanitárias, para que não se facilite, para que não se corram riscos, mas que não se deixe de celebrar e que nada se deixe de celebrar por medo ao medo”.

Neste contexto, D. José Cordeiro não exclui a possibilidade de peregrinações, procissões, festas e romarias poderem vir a ser retomadas nos próximos tempos.

O bispo lembra que “as orientações da Conferência Episcopal sugeriam que permanecessem suspensas até novas orientações” e revela que “novas orientações” podem surgir “localmente” e que “também a Assembleia Plenária (da CEP), em breve, e conjuntamente encontrará formas criativas” de celebrar.

D. José Cordeiro defende que “não se pode seguir a lógica do ‘não’, tem de ser um ‘sim’ responsável, criativo, de vida”. E a nível diocesano “teremos de encontrar as formas mais seguras e mais criativas, expressivas da nossa fé, sob pena de sermos vítimas de nós próprios, isto é, de andarmos com a cara nas nuvens, que muda a forma e o perfil segundo o vento”.