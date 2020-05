Santuário de Fátima junta-se ao Papa Francisco para rezar o santo Rosário

“À luz da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus, que provocou a interrupção da atividade normal de todos os santuários e a interrupção de todas as peregrinações, o Papa Francisco deseja expressar um gesto de proximidade a cada um de vós com a oração do Santo Rosário”, refere a carta enviada aos reitores.

O santuário anunciou, nesta sexta-feira, que se vai associar à iniciativa do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, que enviou uma carta aos reitores dos santuários, pedindo que participem na recitação do Rosário, de acordo com as medidas locais de saúde.

O evento poderá ser seguido através do site do Vat(...)

De acordo com a informação disponibilizada pelo Santuário, “Fátima será um dos santuários marianos espalhados pelos cinco continentes que este sábado se juntará ao Papa Francisco na oração do Rosário como forma de assinalar o mês de Maria e pedir a consolação de Nossa Senhora para enfrentar a pandemia provocada pela Covid-19”.

O Papa estará da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, nos Jardins do Vaticano.

Além deste Rosário especial, presidido pelo Papa, o Santuário de Fátima informa que haverá o habitual Rosário das 18h30, com transmissão nos meios de comunicação social e digital, nomeadamente o canal no YouTube do Santuário e em www.fatima.pt, e

que também haverá o rosário das 21h30”.

Por outro lado, o santuário apela a que no momento “em que são retomadas as celebrações com a presença de peregrinos todos os que se deslocam à Cova da Iria o façam em segurança respeitando todas as orientações indicadas nos diferentes espaços”.

O santuário lembra que “com a entrada em vigor do horário de verão e a articulação com as medidas de desconfinamento, decretadas pelas autoridades eclesiásticas e de saúde, as principais celebrações do Santuário – Missas e Terços – decorrerão na Basílica da Santíssima Trindade, Recinto de Oração e Capelinha das Aparições”.