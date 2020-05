Renascença transmite terço com Papa no sábado

Veja também:

A Renascença vai associar-se à oração do terço com o Papa Francisco, no sábado, a partir das 16h30.

O Papa convocou os católicos para rezarem o terço pelas vítimas da pandemia de coronavírus em todo o mundo.

A Santa Sé pediu aos vários santuários marianos no mundo para se juntarem a este momento de oração, pedido que foi prontamente aceite pelo Santuário de Fátima.

“À luz da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus, que provocou a interrupção da atividade normal de todos os santuários e a interrupção de todas as peregrinações, o Papa Francisco deseja expressar um gesto de proximidade a cada um de vós com a oração do Santo Rosário”, refere a carta do Vaticano enviada aos reitores.

Os católicos de língua portuguesa podem acompanhar este momento através da Renascença, que vai associar-se ao Santuário de Fátima para transmitir este momento através da rádio, do Facebook e do site.

Pode ouvir na rádio a recitação do terço, com comentários da vaticanista Aura Miguel, numa emissão conduzida por Óscar Daniel.

Nas plataformas digitais da Renascença pode ver, através do “streaming” do Vaticano, a celebração que vai ter lugar na Gruta de Lourdes, nos jardins do Vaticano.