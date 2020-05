​Covid-19: DGS divulga orientações para as missas com fiéis

Veja também:

A Direção Geral da Saúde (DGS) publicou esta sexta-feira orientações para o regresso das missas com fiéis. As pessoas com mais de 65 anos ou problemas de saúde devem ser aconselhadas a assistir às celebrações religiosas através de meios alternativos, como a rádio ou a internet, ou optar por horários menos frequentados (leia aqui o documento PDF).



As cerimónias religiosas presenciais, que são retomadas no sábado, acarretam um "risco aumentado" de propagação da covid-19, adverte a Direção-Geral da Saúde (DGS), no documento em que define as medidas de prevenção e controlo em locais de culto.

"Considerando a interação social e proximidade entre membros da comunidade, importa reconhecer o risco aumentado de propagação do vírus, bem como o impacto da doença em grupos que podem ter uma representatividade considerável nos cultos, nomeadamente pessoas com mais de 65 anos e pessoas com comorbilidades", sublinhou a entidade liderada por Graça Freitas.

A lista com recomendações dirigidas às instituições religiosas e aos participantes nas celebrações foi publicada no site da DGS, vincando que "nos locais de culto e religiosos existe risco de transmissão direta e indireta de SARS-CoV-2 e, como tal, medidas adicionais devem ser tomadas para evitar a transmissão" do novo coronavírus.

O objetivo é "orientar a adoção de medidas que evitem ou limitem a transmissão por SARS-CoV-2 em locais de culto e durante as celebrações de culto", assinalou a DGS.

"Torna-se, assim, necessário que as Instituições de Culto e Religiosas planeiem a resposta às necessidades diárias das suas comunidades durante a frequência nos seus espaços e eventos de culto, salvaguardando sempre a saúde pública e a adoção de medidas necessárias para minimizar a propagação da covid-19", vincou.