Celebrações comunitárias. Arcebispo de Évora convida cristãos “desiludidos” a recomeçar

No reinício das celebrações comunitárias da fé, o arcebispo de Évora pede aos cristãos, “desiludidos com os homens da Igreja”, que aproveitem a oportunidade e “recomecem”.

“Peço a todos os que, um dia, foram cristãos e, porventura, se desiludiram com os homens da Igreja, se afastaram, mas têm em si réstias de luz, e que de vez em quando, de modo episódico, vão à igreja, em momentos de funerais ou festas cristãs, peço que recomecem”, solicita, D. Francisco Senra Coelho, numa entrevista ao programa “Ser Igreja”, da arquidiocese de Évora.

“A grande experiência desta pandemia é que de absoluto e definitivo, só mesmo Deus para ter essa presença na nossa vida, pois sem ela, o que temos é relativo e falível”, justifica o prelado.

Para o arcebispo de Évora, esta prova “dolorosa”, acabou por aproximar as pessoas. “Tivemos que nos unir para sobreviver e acredito que saímos mais humanizados, com vontade de vencer a morte e fazer triunfar a vida”, declarou.

Para o prelado, “o que constrói é a nossa unidade e o que destrói são as nossas atitudes”, como “a mentira, a calúnia, a difamação, a ridicularização do outro ou a destruição através da crueldade”, por isso a “nossa esperança”, acrescenta, “está numa atitude de darmos as mãos e, juntos, edificarmos no respeito e na tolerância, um mundo diferente.”

No próximo domingo, dia 31, D. Francisco Senra Coelho preside, à eucaristia da Solenidade de Pentecostes, às 17h00, na catedral eborense, numa celebração comunitária que vai respeitar todas as normas e orientações emanadas pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), para a celebração do culto público católico no contexto da pandemia, divulgadas no passado dia 8 de maio.

O pastor convida “todos os cristãos, que têm no seu coração a luz da fé, a que demos as mãos depois de uma tão longa quarentena, de uma tão grande Quaresma, para que vivamos, juntos, o Pentecostes, ou seja, a flor da Páscoa.”

Recordando que a “Igreja não é uma associação, ou um clube com dimensões meramente humanas”, o arcebispo pretende, na celebração do próximo domingo, “com o abraço dos meus olhos que sai do coração”, chegar “a todos os cristãos, pessoas de boa vontade, crentes e não crentes, ou crentes de outras confissões religiosas ou religiões.”

D. Francisco Senra Coelho deixa, ainda, um agradecimento “a todas as pessoas que neste período difícil cresceram em humanidade, a todas as pessoas que souberam ser sapientes, souberam discernir, que foram corajosas, pois fizeram essa travessia e ajudaram-me, também, a fazer a minha travessia.”

Com o objetivo de preparar o regresso das celebrações comunitárias, o arcebispo de Évora e o coordenador da Pastoral arquidiocesana, reuniram nas últimas duas semanas com os presbíteros, por vigararias, e com os diáconos permanentes.