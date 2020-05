Bispo do Porto pede solidariedade. “A fome é uma realidade”

O bispo do Porto publicou, nesta sexta-feira, uma nota sobre o regresso das celebrações comunitárias, em que se mostra satisfeito com o regresso às celebrações eucarísticas, mas em que também sublinha os efeitos sociais da atual pandemia.

“A fome é uma realidade”

O bispo do Porto lembra que "a pandemia que vivemos e continua aguda em muitas partes do mundo deixou enormes situações de pobreza e debilitou ainda mais os que já eram débeis".

"Infelizmente, como sabemos, a pobreza nunca esteve ausente do nosso contexto social. Mas a situação que vivemos, além dos abalos na saúde e vida de tantos, fez enormes estragos, entre outros, na sustentabilidade financeira de muitas pessoas e de famílias inteiras”, refere D. Manuel Linda, que deixa um outro sublinhado: “a fome é uma realidade”.

Neste contexto, o prelado diz que “movidos pela consciência pessoal e, ainda mais, pela responsabilidade originada na fé, cada um, cada uma, de acordo com as suas circunstâncias e possibilidades, procure responder, como ser humano e como cristão, a esta emergência social”, até porque “esta pandemia da pobreza e das dificuldades de todo o género, ao contrário da virológica, não se combate com isolamento social, mas com a proximidade pessoal, afetiva e efetiva”.

D. Manuel Linda sublinha que “o novo coronavírus está a causar imenso sofrimento em muitas partes do mundo”, com particular incidência entre “os ricos” da Europa e América do Norte”, e alerta para a possibilidade de atingir em força África.

Nesse caso, “teremos de nos comprometer com esses que, de forma habitual, já são os mais pobres dos pobres”.