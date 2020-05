Sérgio Conceição associa "alguma politiquice" à retoma do campeonato

Sérgio Conceição considera que "há alguma politiquice" no processo de retoma da Primeira Liga. O treinador do FC Porto, convidado para um direto no Instagram pelo humorista Pedro Neves, reserva desenvolvimento da ideia para outra altura, mas alerta que o futebol, apesar de ter de ser um exemplo, não pode ser tratado como um mundo à parte.

Sérgio Conceição defende respeito pela recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), "para tudo o que são os compromissos que as pessoas têm de assumir, as regras, mas não podemos fazer do futebol algo de extraterrestre".

"Toda a gente deve estar precavida, com todas as regras de higienização, não podemos é exagerar. Com o tempo vai-se sabendo de alguns exageros que se estão a cometer nesta retoma do campeonato. Sou a favor da retoma, de se jogar a final da Taça, mas com algum equilíbrio naquilo que são as nossas vidas. O futebol está um pouco em desequilíbrio com algumas normas", acrescenta.

O treinador reforça que "o futebol tem de ser um exemplo para todos", mas ressalva que "não podemos dissociar o desporto do resto das pessoas".