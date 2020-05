Não faltam interessados em Corona e o Chelsea é um deles

O empresário de Jesús Corona revela que não faltam interessados em contratar o jogador ao FC Porto e confirma que o Chelsea é um dos clubes que já o contactou.

Em declarações ao site "Mediotiempo", Matías Bunge diz que falou "com clubes de Inglaterra, de Espanha, da Alemanha". "Já falámos com eles [Chelsea], mas não posso dizer se se trata da primeira, segunda ou terceira opção. Para já, são rumores", afirma.

O empresário justitica que "o grande nível" que Corona tem apresentado esta época "despertou muito interesse". No entanto, agora, após a paragem devido à pandemia de Covid-19, "o mercado de transferências está em quarentena".

Por isso, Bunge considera que o melhor é aguardar para se perceber como tudo vai evoluir. De qualquer forma, o representante de Corona recorda que o mexicano tem mais dois anos de contrato com o FC Porto.

A renovação foi selada em março de 2019 e não foi revelado, na altura, se foi feita alteração do valor da cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. O site "Mediotiempo", sem citar o empresário do atleta, refere que a cláusula de rescisão é de 30 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de euros, ao câmbio do dia.

Corona, de 27 anos, tem sido utilizado em várias posições por Sérgio Conceição, esta temporada. O jogador tem 41 jogos realizados, dois golos marcados. Na Primeira Liga, já soma sete passes para golo.