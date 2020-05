Teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir de segunda-feira, mas com exceções

A adoção de teletrabalho vai deixar de ser obrigatória, a partir da próxima segunda-feira.

Desde que foi decretado o estado de emergência, em março, o teletrabalho passou a ser obrigatório, sempre que as funções o permitissem, independentemente do vínculo laboral.

“Volta a vigorar a regra geral que consta do Código do Trabalho - que a prática do teletrabalho depende de acordo entre entidade patronal e trabalhador", anunciou o primeiro-ministro, em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros.

No caso de haver teletrabalho, este deve ser, sempre que possível, desfasado e com equipas em espelho.

Há no entanto três exceções. Caso desejem continuar em teletrabalho, não precisam de acordo da entidade patronal imunodeprimidos e doentes crónicos, pessoas com deficiência superior a 60% e pais com filhos menores de 12 anos em casa ou que tenham um grau de deficiência relevante.

Para os trabalhadores com filhos, os apoios excecionais mantêm-se até 26 de junho, altura em que terminam as atividades escolares e se inicia a atividade dos ATLs. Já os ATLs não integrados em estabelecimentos escolares reabrem a 15 de junho.



Os apoios excecionais cessam para famílias com filhos ou outros dependentes a cargo em idade pré-escolar que optem por não deixar os filhos ou outros dependentes na creche, ama, ou centros de atividades ocupacionais.