Reabertura de ATL adiada para 15 de junho

O regresso das atividades de tempos livres (ATL) não integradas em estabelecimentos escolares foi adiado por duas semanas, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

Estes ATL só poderão reabrir a partir de 15 de junho, afirmou António Costa, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.



"Este adiamento deveu-se essencialmente para dar tempo a que a devida organização" seja implementada, referiu o primeiro-ministro.



Inicialmente, a reabertura das ATL estava programada para 1 de junho, no mesmo dia em que voltam a funcionar as instituições do pré-escolar e respetivas atividades de apoio à família.

No entanto, o Governo optou por adiar este regresso para 15 de junho, adiando também as atividades de apoio à família e de ocupação de tempos livres dos restantes ciclos, que serão retomadas após o final do ano letivo, que termina em 26 de junho.