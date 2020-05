Número de mortes nas estradas desceu 34% durante o confinamento

O número de acidentes com vítimas mortais reduziu 34% durante o confinamento, no âmbito da pandemia da Covid-19, segundo o relatório divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

A sinistralidade rodoviária continua a registar números bastante positivos, provocados pelo estado de emergência, que esteve em vigor durante março e abril. Até ao final de abril, registou-se uma redução de 29% no número de acidentes com vítimas: menos 34% com vítimas mortais e menos 27% com feridos graves.

As colisões representam metade dos acidentes com vítimas e metade do número total de feridos graves. Contudo, foram os despistes que fizeram mais mortos.



No que diz respeito à fiscalização rodoviária, também ela bastante condicionada pela redução de tráfego desde 19 de março, a infracção mais detetada foi o excesso de velocidade, com quase 63% do total.

Portugal esteve em estado de emergência entre 19 de março e 2 de maio. Neste momento, encontra-se no final da segunda fase de desconfinamento, prestes a entrar na terceira (marcada para segunda-feira).