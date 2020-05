Marcelo faz testes à Covid-19 de 15 em 15 dias

Veja também:

O Presidente da República não só usa sempre máscara, quando anda na rua, como faz testes de diagnóstico de 15 em 15 dias, segundo revelou, esta sexta-feira, em entrevista à Renascença.

"Fiz o primeiro quando fiz aqui o meu confinamento resultante da [visita à] escola de Felgueiras [onde houve um surto], no início de março. Antes do estado de emergência, quando voltei ao Palácio de Belém. Depois, fiz outro já em maio, outro no final de maio e, agora, um depois da ida a Ovar [que teve cerca sanitária]. Tem de ser, porque tenho uma responsabilidade de ir a mais cerimónias e estar mais exposto", justificou Marcelo Rebelo de Sousa, no programa As Três da Manhã.

O Presidente da República tem tido várias cautelas, também por fazer parte do grupo de risco. Por isso, ainda não se aventurou em transportes coletivos, como comboios, nem em estabelecimentos de ensino.

"Há realidades que, realmente, ainda não fiz e que irei fazendo aos poucos. Hei-de regressar, ainda, à minha universidade para ir lá ao meu gabinete, para ver como é que está", assinalou o chefe de Estado.

Marcelo revelou, também, que tem cuidado com quem, como e quando recebe no Palácio de Belém, a residência presidencial: "Não recebo mais que uma ou duas pessoas de cada vez, muito espaçadas."