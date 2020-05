Marcelo à Renascença. "Em Lisboa não há uma situação descontrolada"

Nesta entrevista à Renascença , Marcelo Rebelo de Sousa deixa um apelo: “Façam a abertura que têm de fazer, mas sempre com cautela e com as medidas adequadas, verificando os efeitos”.

"O último número do 'R' [para Lisboa] é 1,02. Muito perto do um. Tem andado acima, abaixo, acima, abaixo", esclareceu o Presidente.

Já os focos em freguesias de classe média, com especial concentração na faixa etária dos 20 a 29 anos, merece um apelo do chefe de Estado: "Os jovens têm a sensação de que podem viver à vontade, por causa do menor risco, mas tem de se ter em conta o risco dos outro."

"Um marcado por condições sócio-económicas. Há freguesias em que, nitidamente, há fenómenos que têm a ver com áreas residenciais, com situações socio-económicas muito complicadas. Depois, há outro fenómeno diferente: é que Lisboa aumentou a realização de testes de forma muito significativa. Municípios que disponibilizaram aos seus habitantes testes de forma gratuita. Freguesias que diríamos mais classe média, como em Cascais ou Oueiras, têm valores elevados, mas aí dá a sensação de que é apenas o número de testes."

O Conselho de Ministros vai reunir-se esta sexta-feira para fazer o balanço das medidas da segunda fase de desconfinamento e tomar decisões relativamente à terceira fase, que prevê a reabertura do pré-escolar, dos cinemas, teatros e salas de espetáculo.

De acordo com o plano do Governo, a partir de dia 1 de junho (Dia da Criança e o início da terceira fase do levantamento das restrições) os mais novos podem voltar a frequentar os jardins de infância.

No mesmo dia deverão reabrir os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos, mas com regras. As sessões deverão ter lotação reduzida e deve ser acautelado o distanciamento físico entre os espetadores, que terão lugares marcados.

A partir de junho, as empresas poderão também recorrer ao teletrabalho parcial, desde que os trabalhadores tenham “horários desfasados ou equipas em espelho”.

De acordo com o plano de desconfinamento, na terceira fase deverão reabrir as Lojas do Cidadão com obrigatoriedade do uso de máscara e atendimento por marcação prévia. Para esta fase está prevista também a reabertura ao pública de lojas com área superior a 400 metros quadrados, ou inseridas em centros comerciais.