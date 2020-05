"Lisboa, temos um problema". Cinco pontos para entender o adiamento da reabertura

A região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que concentra mais infetados, com aproximadamente 4.400 casos ativos de Covid-19 (37%) , num total de 11.652 em todo o país.

Depois de uma quebra de mais de nove mil casos ativos no passado domingo, 24 de maio, a que se seguiram dois dias de decréscimo sucessivo do número de doentes infetados com o novo coronavírus, Portugal volta a observar um aumento neste indicador.

Os ajuntamentos estão limitados a 10 pessoas, enquanto no resto do país passam para 20.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo primeiro-ministro, em conferência de imprensa. Após o Conselho de Ministros, António Costa adiantou que os centros comerciais e as Lojas do Cidadão vão continuar encerrados na região da Grande Lisboa pelo menos até 4 de junho e será feito um reforço da vigilância epidemiológica em obras de construção civil e trabalho temporário.

Portugal prossegue com a reabertura gradual da economia na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, com exceção de Lisboa que arranca a meio gás e com regras especiais.

"Nem todos os casos são em obras e empresas, muitos são no seio da comunidade. Há uma tendência para aliviar o comportamento. Ajuntamentos e aglomerados estão contra-indicados. Os jovens têm tendência a ter doença mais ligeira, mas podem transmitir a pessoas mais idosas, grupos de risco, e perpetuar a transmissão. Não se está a conseguir evitar o risco das pessoas se concentrarem noutros espaços ou até ao ar livre. Tem-se assistido à concentração de pessoas para lá do que é desejado" , alertou.

É também na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que se concentram 323 dos 350 novos infetados de Covid-19: 92% do total em Portugal.

Loures (+48), Lisboa (+34), Amadora (+29), Odivelas (+16), Seixal (+16), Oeiras (+12) e Almada (+10) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. Os sete pertencem à Área Metropolitana de Lisboa e, no seu conjunto, somam 165 novos casos em apenas um dia.

3 - "Única região sem descida contínua do número de óbitos”

"Lisboa e Vale do Tejo é a única região do país onde não se verifica uma descida contínua do número de óbitos, há aliás uma ligeira inversão da curva", informou o deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, esta quinta-feira, depois da reunião com os especialistas do Infarmed.

A propósito do atraso no desconfinamento da região de Lisboa, o social-democrata afirmou que "a vigilância epidemiológica é de fundamental importância, assim como eventualmente, para esta região ou pelo menos para alguns dos concelhos, considerar-se o atrasar das medidas prevista para dia 1 de junho".

No final da reunião no Infarmed, também o Presidente da República se mostrou preocupado com "evolução recente" da pandemia de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

A visão global em Portugal "é positiva", mas há "preocupação em relação a evolução recente em Lisboa e Vale do Tejo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

"Não se pode falar de descontrolo na região Lisboa e Vale do Tejo, há surtos localizados, conhecidos, com cadeias de transmissão que estão a ser acompanhados e com a preocupação de prevenir", sublinhou o Presidente da República.

Evolução de casos ativos em Portugal