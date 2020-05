Homem detido em Tondela por atear seis focos de incêndio

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um indivíduo de 51 anos, em Tondela, pela presumível prática de incêndio florestal, com a colocação de seis focos num terreno inculto, na terça-feira, naquele concelho.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR de Santa Comba Dão, deteve um homem, de 51 anos, desempregado, pela presumível prática do crime de incêndio florestal, ocorrido no dia 26 de maio, cerca das 20h00, numa freguesia do concelho de Tondela”, explica a PJ, num comunicado de imprensa.

Segundo a PJ, o suspeito “colocou seis focos de incêndio em terreno inculto, povoado com erva seca e algumas árvores de fruto, em misto de zona urbana e florestal e confinante com habitações, com uma área ardida de cerca de 90 metros quadrados”.

O indivíduo recorreu “ao uso de chama direta” para atear os focos de incêndio, que “teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos populares”.

“A atuação do suspeito, que no passado já foi condenado pelo crime de incêndio florestal, colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e grande mancha florestal”, adianta.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.