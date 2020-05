GNR de folga salva condutor ferido preso dentro de carro em chamas

A vítima de um acidente de viação estava presa dentro da viatura em chamas, perto de Almeirim. Um militar da GNR, que estava de folga, salvou a vida ao condutor de 26 anos.

O acidente ocorreu, quarta-feira às 14h40, ao quilómetro 68 da Estrada Nacional 118, segundo a nota enviada à redação.

Ao que tudo indica, a viatura terá entrado em despiste e embatido, com violência, no rail de proteção, provocando ferimentos graves no condutor.

A vítima ficou encarcerada entre o rail de proteção e a viatura, que ficou totalmente destruída, em resultado do incêndio que a consumiu e das explosões ocorridas.

“O militar, que presta serviço na Unidade de Intervenção, em Lisboa, correu na direção da viatura em chamas e, desprezando o perigo, conseguiu libertar a vítima, removê-la para um local seguro e manter o contacto com ela até à chegada dos meios de socorro”, descreve a mesma nota.

Fonte da GNR revelou à Renascença que o ferido foi transferido para Lisboa, estando internado no Hospital de S. José.