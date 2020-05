D. Américo Aguiar: Apoio estatal é bem-vindo, mas "não cobre sequer o corte da publicidade em março" no Grupo Renascença

Veja também:

O grupo Renascença teve uma quebra de três milhões de euros em publicidade desde que o país entrou em confinamento, devido à pandemia da Covid-19.

O anúncio foi feito por D. Américo Aguiar, presidente do Conselho de Administração do Grupo Renascença Comunicação Multimédia e bispo auxiliar de Lisboa, que explica a importância do apoio do Governo aos meios de comunicação social.

"Nos media houve a decisão da antecipação da compra de publicidade. Os 480 mil euros [que foram atribuídos ao grupo Renascença] não cobrem sequer o corte da publicidade no mês de março. Podemos falar numa queda de três milhões de euros de receita", afirmou, em declarações no programa da manhã da Renascença.



Sobre os 480 mil euros em compra antecipada de publicidade por parte do Estado, D. Américo Aguiar explica que é um valor que ajuda, mas não vai resolver o problema da queda de receita.

"Grão a grão enche a galinha o papo. Todas as pequenas ajudas são importantes para continuarmos no caminho do cumprimento da responsabilidade com os nosso trabalhadores e com a população que servimos com informação e entretenimento", sublinha o administrador.