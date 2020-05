Creches. Duas semanas de portas abertas sem crianças

Onde habitualmente se ouviam as brincadeiras das crianças, agora é só silêncio. Pelas salas da creche Aniquibébé, em Vila Nova de Gaia, ainda não se ouvem as vozes de crianças. Nenhuma regressou durante as duas semanas em que as portas estiveram abertas, nenhuma regressou, disse à Renascença, Hortense Brandão.

“Estamos a trabalhar desde o dia 18, com a porta aberta e quatro funcionários”, mas “não temos crianças, num universo de 35 crianças de creche”, lamentou a diretora.

Hortense Brandão, acredita que na próxima semana, com a abertura do jardim de infância, já seja diferente. Está à espera de 47 crianças para as duas valências – ainda assim, metade das que frequentavam esta instituição em março.

Entretanto, os funcionários adaptam-se às novas regras, estão “a tentar fazer simulações de como vão ser os dias durante a próxima semana, com todos os equipamentos de proteção pessoal (EPI)”.

Por estes dias têm estado a atender os pais à porta, onde deixam “os pertences das crianças para que, na próxima semana, quando regressarmos à normalidade, tenhamos a vida facilitada”.