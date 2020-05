Covid-19: Três mil profissionais de saúde contratados para o SNS durante a pandemia

Veja também:

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) contratou cerca de três mil médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde desde o início da pandemia de Covid-19, disse esta sexta-feira o secretário de Estado António Lacerda Sales.

“Foram contratados cerca três profissionais de saúde: 125 médicos, mais de 900 enfermeiros, 205 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, 1.350 assistentes operacionais, entre outros profissionais”, disse o secretário de Estado da Saúde.



Questionado sobre o que está a ser feito em Lisboa para responder ao aumento do número de casos, António Lacerda Sales sublinha que o Governo e as autoridades de saúde têm "sempre mantido esse reforço em função das necessidades e proporcionalidade do surto".

E adiantou que em Lisboa e Vale do Tejo foram contratados cerca de 580 profissionais: 41 médicos, 159 enfermeiros, 66 técnicos, 268 assistentes operacionais, 32 assistentes técnicos, entre outros profissionais de saúde.

"Estamos mais capacitados, mais preparados com maior resposta no SNS, para a atividade Covid e não Covid. Temos de continuar este caminho que estamos a percorrer", defende António Lacerda Sales.



O secretário de Estado deixa uma palavra de agradecimento a todos os profissionais de saúde neste tempo de esforço acrescido devido à pandemia de Covid-19.

Portugal regista 1.383 mortes (mais 14 que na quinta-feira) e 31.946 casos (mais 350, o número mais alto desde 8 de maio e que supõe um aumento de 1,1%) confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório desta sexta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quinta-feira, mostra uma subida de 274 no número de recuperados, para um total de 18.911. Ou seja, 59,2% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 já recuperaram. Por outro lado, há mais 62 casos ativos: sobe para 11.652.

A taxa de mortalidade mantém-se nos 4,3% (16,9% acima dos 70 anos).

Evolução da Covid-19 em Portugal