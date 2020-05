Covid-19. Restaurantes podem usar lotação máxima, mas são obrigados a garantir distanciamento

Veja também:

Os estabelecimentos de restauração podem passar a utilizar o total da sua lotação a partir de segunda-feira, dia 1 de junho, mas são obrigados a manter um distanciamento entre mesas de 1,5 metros, através do recurso a barreiras físicas.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, depois da reunião do conselho de ministros, esta sexta-feira.

"Desaparece a regra dos 50% de lotação máxima na restauração, mas mantém-se necessidade de distanciamento de um metro e meio, desde que seja colocada uma barreira física entre clientes", afirmou, durante a apresentação do plano de desconfinamento.

Mais tarde, questionado sobre os jornalistas, o primeiro-ministro esclareceu que os estabelecimentos podem manter a regra atual, mas, caso queiram utilizar toda a lotação, podem recorrer às barreiras de acrílico.

"O que aprovámos foi que os proprietários podem optar por dois caminhos: podem manter as regras atuais, com lotação reduzida e afastamento de dois metros entre clientes, ou evoluir para a plena lotação legal, com o distanciamento de 1,5 metros entre mesas, desde que coloquem barreiras impermeáveis entre as mesas, tenho dado o exemplo das barreiras em acrílico, que evitam a transmissão de gotículas"