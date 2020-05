Covid-19: Não deite a máscara para o chão, apela Governo

Veja também:

As máscaras e luvas de proteção contra a Covid-19 não devem ser deitadas para o chão na rua depois de serem utilizadas, apela o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

“Constatamos frequentemente nos espaços públicos que existem muitas máscaras eliminadas”, começou por lamentar o governante na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia de Covid-19.

“O apelo que queria fazer era que essas máscaras não fossem eliminadas para o espaço público, que fossem eliminadas para o lixo doméstico, que é de facto o correto, como indicam as autoridades de saúde”, sublinha o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

As máscaras e luvas de proteção devem ser colocados no caixote do lixo comum, preferencialmente dentro de sacos.



De acordo com o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, estes equipamentos de proteção usados em tempo de pandemia de Covid-19 também não devem ser colocados em ecopontos.



Portugal regista 1.383 mortes (mais 14 que na quinta-feira) e 31.946 casos (mais 350, o número mais alto desde 8 de maio e que supõe um aumento de 1,1%) confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório desta sexta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quinta-feira, mostra uma subida de 274 no número de recuperados, para um total de 18.911. Ou seja, 59,2% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 já recuperaram. Por outro lado, há mais 62 casos ativos: sobe para 11.652.

