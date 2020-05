Covid-19: Governo aprova planos de realojamento de emergência na Área Metropolitana de Lisboa

Veja também:

O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira planos de realojamento de emergência na Área Metropolitana de Lisboa no âmbito do combate à pandemia de Covid-19.

Os centros comerciais e as Lojas do Cidadão vão continuar encerrados na região de Lisboa e Vale do Tejo pelo menos até 4 de junho, decidiu esta sexta-feira o Conselho de Ministros.



O Governo também aprovou planos de realojamento de emergência e um reforço da vigilância epidemiológica nas obras de construção civil e nas empresas de trabalho temporário.

Os ajuntamentos estão limitados a 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa.