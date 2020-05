Covid-19 em Lisboa. É altura de pensar em regredir, diz especialista

Veja também:

O diretor do serviço de infeciologia do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, admite que a Covid-19 está instalada na comunidade e devem ser ponderadas rápidas medidas para travar a propagação da doença.

“[É hora de pensar se as medidas de desconfinamento] devem continuar de forma progressiva, ou se não será o momento para pararmos, pensarmos e, eventualmente, retrocedermos em algumas dessas medidas, como aconteceu, de forma muito semelhante, há dois ou três dias, na Coreia do Sul", aponta Fernando Maltez, à Renascença.

O especialista adverte que "este aumento do número de casos não pode continuar a ser justificado apenas com aquilo que se está a verificar, com alguns surtos nas áreas limítrofes da área metropolitana de Lisboa, nem com o que se passa no bairro da Jamaica, nem com o que se passa na Azambuja”.

“Aquilo vemos nos doentes que nos procuram e que têm necessidade de internamento é que são doentes sem qualquer ligação epidemiológica a esses surtos referidos, que quando interrogados não nos permitem detetar qualquer outra ligação a doentes infetados, o que é um sinal indireto de que a infeção pode estar bem estabelecida na comunidade”, afirma.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostra a existência de novos focos de contágio do novo coronavírus na área da Grande Lisboa, nomeadamente em Loures, Lisboa e Sintra.