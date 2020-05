"Corrida para a Vida". Tradição da Liga Contra o Cancro mantém-se em versão virtual

O núcleo regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro promove, no domingo, a iniciativa "Corrida para a Vida", uma corrida virtual para colmatar a impossibilidade da realização das habituais caminhadas solidárias.

Artur Fernandes, do departamento de angariação de fundos do Núcleo Regional do Norte classifica de “absolutamente fundamental” a prova de domingo “para continuar a prestar apoio aos doentes oncológicos”.

O coordenador do departamento lembra que “a pandemia parou tudo o que eram eventos de angariação de fundos” e que essa situação levou a que o núcleo do Norte se lembrasse de “organizar esta iniciativa virtual, em que as pessoas podem estar cada uma em sua casa, na rua onde residem, a praticar exercício físico”.

Para o efeito, “terão de se inscrever e fazer um donativo do valor que quiserem a favor da Liga portuguesa Contra o Cancro, neste caso núcleo regional do Norte”.

Mais de uma centena de caminhadas solidárias inviabilizadas

“Habitualmente, nesta altura estaríamos com inúmeras ações a acontecer todas as semanas, nomeadamente caminhadas solidárias em diversas localidades”, afirma Artur Fernandes à Renascença.

O responsável revela que, por exemplo, “no ano passado, foram115 as caminhadas solidárias só na região Norte”.

Como ficou “tudo parado” ou cancelado, “como um concerto solidário com o David Fonseca”, deixou de “haver entrada de donativos e, portanto, estamos aqui a apelar às pessoas para participarem nesta iniciativa e para ajudarem a Liga Portuguesa Contra o Cancro”.

O objetivo é “ajudar quem precisa, nomeadamente os doentes oncológicos mais carenciados”, sublinha Artur Fernandes.

A “Corrida para a Vida” vai realizar-se no domingo, entre as 10h00 e as 12h00.

As inscrições podem ser feitas no site: www.corridaparaavida.pt.