Centros comerciais e Lojas do Cidadão continuam fechados na Área Metropolitana de Lisboa até 4 de junho

Os centros comerciais e as Lojas do Cidadão vão continuar encerrados na região de Lisboa e Vale do Tejo pelo menos até 4 de junho, decidiu esta sexta-feira o Conselho de Ministros.



O Governo também aprovou planos de realojamento de emergência e um reforço da vigilância epidemiológica nas obras de construção civil e nas empresas com trabalho temporário.

Os ajuntamentos estão limitados a 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa, enquanto no resto do país passa para 20.

Nos veículos privados de transportes de passageiros será obrigatório utilizar máscara e a lotação máxima passa a ser de dois terços. O primeiro-ministro António Costa, explicou em conferência de imprensa que esta medida se destina, especialmente, às viaturas que transportam trabalhadores.

"A evolução do aumento do número de casos na Área Metropolitana de Lisboa distingue-se das outras regiões do país, mas não revela descontrolo, incide em focos bastante precisos", disse António Costa numa declaração sobre a terceira fase de desconfinamento.



As restrições na Área Metropolitana de Lisboa vão ser reavaliadas na reunião do conselho de ministros da próxima quinta-feira, 4 de junho, disse António Costa.