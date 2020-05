Centro Colombo alerta para "custos inglórios" se não reabrir a 1 de junho

Esta sexta-feira, o presidente da Câmara de Lisboa admitiu , no habitual espaço de comentário na Renascença , que será "natural", face à evolulação recente da pandemia de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O esclarecimento surge no momento em que o Conselho de Ministros se encontra reunido para deliberar sobre as medidas da próxima fase de desconfinamento, sendo possível que o Executivo opte por adiar a reabertura de centros comerciais em Lisboa e concelhos vizinhos, face ao aumento de casos de infeção por Covid-19.

Raios ultravioleta para desinfetar corrimãos

Entre as principais medidas de segurança adotadas no Centro Colombo, contam-se a instalação nas escadas rolantes de equipamentos de desinfeção automática dos corrimãos, através de raios UV.

O centro terá em permanência um vigilante em cada acesso, para garantir a aplicação da norma de obrigatoriedade de utilização de máscara por todos os frequentadores, a desinfeção de mãos, assim como controlo e cumprimento do rácio de ocupação definido (um número máximo de cinco pessoas por cada 100m2).

Sinalética e avisos sonoros

O Centro Colombo preparou ainda a reabertura com colocação de sinalética e avisos através do sistema de som sobre as boas práticas de conduta social, com especial ênfase para a necessidade de cumprir com o distanciamento social. Há ainda sinalética de fluxo de circulação, promovendo a circulação pela direita e o distanciamento de dois metros entre frequentadores.

Paralelamente serão levadas a cabo todas as medidas de higienização reforçada dos espaços, bem como o reforço das rotinas de limpeza dos sistemas de ventilação e de todo o equipamento de ar condicionado e ventilação.

Auditores garantem que SONAE Sierra está a cumprir

Para além do Centro Colombo, a Sonae Sierra gere o Centro Vasco da Gama e o CascaiShopping, entre outros.

Uma auditora Lloyd’s Register, tornada pública na quinta-feira, atesta que os centros comerciais geridos pela empresa minimizam o risco de transmissão do novo coronavírus.

A auditoria concluiu pela “conformidade da estrutura e planeamento do sistema de gestão integrado de ambiente, saúde e segurança da Sonae Sierra – aplicado em todos os Centros geridos pela Empresa – com os requisitos específicos da Certificação de Segurança & Saúde OHSAS 18001:2007 no que respeita as normas legais e regulamentares para conter a pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19)”.