Avós podem ir buscar os netos à escola? Especialista responde

Ricardo Mexia, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, diz que o importante é usar máscara, seja ela qual for. E destaca: mesmo com máscara é preciso manter a distância física.

Convidado do programa As Três da Manhã, na emissão especial que a Renascença leva a cabo nesta sexta-feira para falar do “novo normal” e homenagear os que nunca pararam de trabalhar para garantir a segurança, saúde e acesso a bens essenciais, Ricardo Mexia respondeu às questões colocadas pelos ouvintes.

É seguro os avós irem buscar os netos à escola?

Sabemos que há mais risco, mas na prática depende da região. Se houver medidas de higiene, lavagem e desinfeção das mãos, o risco será minorado. É importante ter alguns cuidados com os mais vulneráveis.

Usar luvas é importante?

Habitualmente, não recomendamos luvas a não ser para os profissionais de saúde, que usam um par para cada doente e depois o descartam.

O que acontece com as luvas é que lavamos as mãos menos vezes e acabamos por manipular uma série de objetos e até a cara com as luvas. Acaba por ser contraproducente.

Por isso, não recomendamos o uso de luvas no contexto comunitário, a não ser em condições muito concretas. Se puderem lavar as mãos com regularidade ou ter acesso a solução alcoólica é preferível.

E as máscaras? Qual a ideal para usar numa loja, por exemplo?

É uma qualquer. Um bocadinho a brincar, mas é isso. Sabemos que elas têm diferentes requisitos, mas o que tem sido recomendado é a utilização de máscaras cirúrgicas, de máscaras certificadas e as que qualquer um de nós faz em casa.

Estas têm de ter filtro, que pode ser duas folhas de papel absorvente e uma de lenço descartável. Com essas três camadas já ficam muito próximas das máscaras certificadas.

Há um leque de opções, cada uma delas com as suas regras. As certificadas têm um procedimento para a lavagem (um número limitado). Cada uma das opções poderá ser adotada e reduz a disseminação da doença.