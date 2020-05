Alerta desconfinamento. “Há restrições que podem ter de voltar”

Em vésperas de Portugal entrar na terceira fase de desconfinamento, o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública admite que algumas das restrições aliviadas poderão ter de voltar a ser implementadas.

“Tudo dependerá do que acontecer nos próximos dias”, afirma Ricardo Mexia na Renascença.

“Julgo que as pessoas tiveram mensagens conflituantes e entenderam que a situação estava ultrapassada, mas não está”, sublinha. “Há pessoas que baixaram a guarda”, mas continuamos a ter de “manter as distâncias, mesmo com máscara”.

No programa As Três da Manhã – que nesta sexta-feira está numa emissão especial desconfinamento e homenagem a quem nunca deixou de trabalhar – o dirigente da Associação de Médicos de Saúde Pública admite que “todos gostaríamos de voltar a fazer o que fazíamos, mas tal não é possível ainda de uma forma massificada”.

“Cautela”, pede Ricardo Mexia. “Se é verdade que temos um programa para aliviar as medidas restritivas, também é verdade que esse programa está dependente da dinâmica de evolução da doença e, se for negativa, temos de abrandar o alívio e dar um passo atrás em algumas delas”.

Cerca sanitária em Lisboa e Vale do Tejo?

Ainda não. Tudo depende de como a situação evoluir, mas o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública explica que o cordão sanitário – “a expressão que gostamos de usar na comunidade médica”, e não “cerca”, que é “uma expressão da Proteção Civil – é aplicado quando não se conhece a cadeia de transmissão. E não é o caso.

“Se estes casos surgem numa comunidade sem sabermos as cadeias de transmissão, pode fazer sentido; se houver uma ideia sobre as vias de transmissão, é agir sobre essas vias. Tudo depende dos dados que temos sobre os casos”, esclarece, acrescentando que as autoridades já estão a intervir.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que mais preocupa neste momento, pois é onde estão a surgir mais casos de Covid-19. Na quinta-feira, depois de uma reunião com especialistas no Infarmed, o Presidente da República garantiu que a situação não está descontrolada e que as autoridades conhecem as cadeias de transmissão, estando a agir sobre elas.