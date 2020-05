Minneapolis. Polícia que matou George Floyd é preso

O polícia em questão é Derek Chauvin, que é visto no vídeo a ajoealhar no pescoço de George Floyd durante váriuos minutos, causando a sua morte.

O próprio cidadão, um afro-americano de 46 anos chamado George Floyd e que segundo a polícia terá começado por resistir à detenção, diz algumas vezes que não consegue respirar, e geme de dores, antes de deixar de reagir. Em nenhuma altura o agente retira o peso de cima do seu pescoço, pressionando a garganta contra o pavimento da estrada.

A morte de Floyd reacendeu o problema do racismo e o abuso de poder nas forças de segurança americanas.

A cidade de Minneapolis, no estado do Minnesota, nos EUA, tem sido palco de confrontos entre as forças policiais e manifestantes que protestam a morte e a impunidade dos quatro polícias, que foram demitidos das suas funções.

Embora os organizadores tenham tentado que o protesto fosse pacífico, alguns manifestantes causaram desordem.