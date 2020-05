Estados Unidos abandonam a Organização Mundial da Saúde

Veja também:

Os Estados Unidos da América vão abandonar oficialmente a Organização Mundial da Saúde.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo Presidente Donald Trump, durante uma conferência de imprensa. O Presidente não respondeu a questões no final.

Trump disse que o dinheiro que costuma ser entregue pelo Governo americano à organização vai ser distribuído por outras entidades.

“Nós explicámos as reformas que seria necessário fazer, e dialogámos diretamente com eles, mas recusaram-se a agir. Uma vez que não fizeram as reformas pedidas e muito necessárias, hoje estamos a terminar a nossa relação com a Organização Mundial da Saúde e vamos redirecionar esses fundos para outros cuidados de saúde urgentes globais merecedores. O mundo precisa de respostas da China sobre o vírus. Temos de ter transparência”, afirmou Trump.