Brasil com mais de mil mortos e novo recorde de infetados

O Brasil registou esta quinta-feira um novo recorde de infetados, com 26.417 novos casos de coronavírus.

Segundo dados revelados pelo Ministério da Saúde o novo total é agora de 438.238. Neste momento, no mundo, só os Estados Unidos é que têm mais casos confirmados de Covid-19.

Em termos de mortos no espaço de 24 horas o número é de 1.156, o que eleva o total para 26.417.

O recorde de mortos num só dia no Brasil continua a ser dia 21 de maio, em que morreram 1.188.

Segundo a OMS a América do Sul é agora a região do mundo com mais casos de covid-19, sendo considerado por isso o epicentro da pandemia.