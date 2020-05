Lisboa pode receber final da Liga dos Campeões, diz rádio espanhola

Veja também:

A rádio espanhola Cadena COPE anunciou que Lisboa pode receber a final da Liga dos Campeões deste ano, em alternativa a Istambul.

De acordo com a notícia, os organizadores turcos terão comunicado à UEFA indisponibilidade para receber o jogo, caso se realize à porta fechada. Em causa está o potencial prejuízo da realização de uma final sem público e o investimento para adaptar o Estádio Ataturk às exigências sanitárias, em consequência da pandemia de Covid-19.

A COPE informa que Lisboa ganha terreno, relativamente à concorrência, mas ressalva que há clubes europeus que já se ofereceram para receber a final, incluindo um espanhol.

A Liga dos Campeões foi interrompido a meio da 2.ª mão dois oitavos de final. A UEFA ainda não definiu o plano de retoma da competição, que poderá sofrer alterações no formato, com decisão do campeão numa "final four".

Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain já estão qualificados para os quartos de final. Faltam realiza-se quatro jogos dos "oitavos". Juventus-Lyon (1-0), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern Munique-Chelsea (3-0) e Barcelona-Nápoles (1-1).