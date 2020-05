"Contratar Balotelli foi um erro", assume presidente do Brescia

O presidente do Brescia assume que contratar Mario Balotelli "foi um erro". O avançado regressou esta época a Itália e é o grande nome do plantel, mas Massimo Cellino só tem razões de queixa do comportamento do avançado, tantas vezes envolto em polémicas.

"Ele não aparece aos treinos e não parece muito comprometido com o futebol do clube, esse é o problema", diz o dirigente. "Penso que ambos cometemos um erro. Pensei que vir para Brescia, que é a sua cidade, o iria comprometer. Penso, também, que ele não foi bem gerido pelo anterior treinador [Eugenio Corini]", acrescenta.

Balotelli tem mais dois anos de contrato, mas Massimo Cellino esclarece que se o Brescia descer - o clube é último classificado da Serie A, a nove pontos da zona de permanência -, o contrato não tem validade.

"Aparentemente, ele não quer continuar em Itália, porque não está a ter um comportamento que indique essa intenção", justifica.

Balotelli, de 29 anos, tem cinco golos em 19 jogos, esta temporada. Internacional por Itália, mas sem ser convocado desde setembro de 2018, o ponta de lança regressou esta época ao seu país, depois de três temporadas em França, onde representou Nice e Marselha.

Destacado no Inter de Milão, Balotelli passou, ainda, por Manchester City, Milan e Liverpool.