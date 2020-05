Campeonato espanhol regressa a 11 de junho com dérbi de Sevilha

O governo espanhol, através do Conselho Superior de Desportos, anunciou que o campeonato espanhol retomará a 11 de junho, com o dérbi entre Sevilha e Bétis.

Segundo a nota, o campeonato espanhol termina no fim-de-semana de 18 e 19 de julho. Restam 11 jornadas por disputar, mas depende da "evolução da pandemia no país".

A data foi oficializada esta sexta-feira, mas o presidente da Liga, Javier Tebas, já o tinha anunciado.

Espanha foi um dos países mais afetados pela Covid-19 no continente europeu, com 284 mil casos confirmados, o quarto país no mundo com mais infeções. O país contabiliza ainda mais de 27 mil mortes.

À data da suspensão, o Barcelona lidera a La Liga, com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid. Sevilha e Getafe completam o "top-4".

Espanhol, Leganés e Mallorca estão nos lugares de despromoção.