Direção do Benfica esclarece que propôs AG parcialmente virtual

A direção do Benfica esclarece, em comunicado, que propôs ao presidente demissionário da mesa da Assembleia Geral participação virtual dos sócios que o pretendessem, na próxima assembleia.

Luís Nazaré, no cargo há dez anos, apresentou a demissão, por “insuperável incompatibilidade de posições com a direção acerca do formato e do sistema de sufrágio da próxima Assembleia Geral do clube".

O antigo dirigente detalhou o motivo numa carta enviada ao clube e a direção vem, agora, explicar que, por uma questão de respeito pelos estatutos, não podia permitir a realização de uma Assembleia Geral exclusivamente virtual.

"A realização de uma Assembleia Geral presencial, a par da participação virtual de quem assim o entendesse, seria, no entendimento da direção, a única forma de permitir, também, a participação de todos quantos pretendessem exercer o seu direito na própria assembleia e nela apresentar eventuais propostas ou intervir na discussão destas, faculdade que, de outro modo, estaria vedada a todos aqueles que não quisessem ou não pudessem participar em formato exclusivamente virtual", explica a direção encarnada.