Demissão no Benfica

O presidente da mesa da assembleia geral do Benfica demitiu-se do cargo.

A informação está a ser avançada pelo Record, que diz ter tido acesso a uma carta de Luís Nazaré dirigida ao presidente Luís Filipe Vieira.

Nazaré fala numa “insuperável incompatibilidade de posições com a direção acerca do formato e do sistema de sufrágio da próxima AG do clube”.

O demissionário defende que “só o modelo digital asseguraria as normas sanitárias recomendadas em tempos de pandemia e permitiria uma participação alargada dos sócios”.

Luís Nazaré estava no cargo há 10 anos.