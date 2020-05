Benfica. David Tavares continua positivo a Covid-19

Veja também:

O Benfica confirma que o médio David Tavares continua a testar positivo a Covid-19.



O médio, de 21 anos, deu positivo a 8 de maio e continua, desde aí, em isolamento no centro de estágio dos encarnados.

Já o restante plantel entrou, esta quinta-feira, em estágio no Seixal para o regresso da I Liga.

O Benfica explicou a decisão no site oficial:

"Reforço do espírito de grupo nesta "segunda pré-época" que está a ser cumprida em 2019/20;

Criação do contexto adequado para trabalhar questões técnico-táticas e, desde logo, preparar da melhor forma possível o jogo com o Tondela, agendado para a próxima 5.ª feira (19h15, no Estádio da Luz) e que marcará o regresso do Benfica à competição, após um período de paragem que chegará, assim, a 89 dias;

Reduzir o risco de contágios e continuar a dar sequência a um modelo de comportamento que o Benfica adotou desde o primeiro momento. O objetivo foi sempre o mesmo: contribuir para que o regresso do futebol fosse uma realidade em Portugal e que, assim, a temporada pudesse ser concluída."

As águias garantem ainda que os testes aos jogadores e a toda a estrutura do futebol profissional vão continuar.