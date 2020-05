Zoo de Lisboa reinventa-se para celebrar 136 anos

O Jardim Zoológico celebra esta quinta-feira o 136.º aniversário em circunstâncias especiais, face à pandemia do novo coronavírus.

De 28 a 31 de maio, o Zoo, que reabriu aos visitantes após quase dois meses fechados, reinventa-se para celebrar dentro de portas e na internet, com os visitantes e os animais.

Os animais vão receber presentes: como "enriquecimentos ambientais", que estimulam os seus comportamentos naturais. Algumas espécies vão “soprar as velas” em nome de todos os habitantes do parque, em bolos de aniversário preparados especialmente para este dia, descreve o comunicado enviado à redação.

Também os visitantes poderão receber presentes. Haverá várias surpresas escondidas pelo parque. Entre as ofertas, estão a oportunidade de encontros com o biólogo junto da instalação dos tigres ou dos flamingos, bilhetes duplos para o Jardim Zoológico, inscrições num "workshop" ou, até, a possibilidade de apadrinhar um animal.

Todos os visitantes que façam anos a 28 de maio estão, também, convidados a celebrar o seu aniversário no Zoo - a entrada será gratuita, mediante apresentação obrigatória do documento de identificação.

O aniversário do Zoo vai, também, ser celebrado online, com visitas guiadas interativas para famílias.

A 29 de maio, os fãs do Zoo poderão descobrir como é que o tigre procura o seu alimento, no canal de YouTube oficial do parque, através de um vídeo de enriquecimento ambiental que irá revelar as técnicas de caça utilizadas por este grande felino.

Para finalizar as comemorações, a 31 de maio, realiza-se o “Encontro com o Biólogo”, marcado para as 11h00, também "online". Sob o tema “Invasoras vêm para ficar”, o biólogo do Jardim Zoológico vai explicar qual o impacto da introdução de espécies na Europa e de que forma se pode pôr em causa a biodiversidade.

O Jardim Zoológico de Lisboa foi fundado em 1884. Em 1905, mudou-se para Sete Rios, em Lisboa, atual localização.