​Feira do Livro de Lisboa realiza-se entre 27 de agosto e 13 de setembro

“Apesar da situação atípica que se vive, a organização da Feira do Livro de Lisboa irá colocar em marcha todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos participantes e visitantes”, afirma a APEL em comunicado. Na quarta-feira, a vereadora da Cultura de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, tinha confirmado ao Observador que a feira iria manter-se.

Segundo a APEL, a feira irá seguir as recomendações de segurança e higiene por causa da pandemia. O certame, que reúne milhares de leitores, irá decorrer com a “normalidade possível, tendo em conta as restrições e condicionalismos que a situação provocada pela pandemia exigir”, refere a APEL.

A decisão de realizar a feira no final de agosto, início de setembro como tinha sido avançado pela APEL no final de março, foi tomada em coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa.

Durante 18 dias, os livros vão voltar a encher o Parque Eduardo VII, através de centenas de marcas editoriais, com o objetivo de promover o livro e os hábitos de leitura, atrair visitantes de todo o país, e promover uma “intensa programação para toda a família”.

A Feira do Livro de Lisboa será no atual contexto de crise que afeta o setor livreiro, um balão de oxigénio. As vendas de livros, depois da reabertura das livrarias têm crescido muito lentamente. Recorde-se que a paragem da atividade implicou a não edição de novos livros e a escassa venda de títulos com prejuízos a rondar, pelo menos, 30 milhões de euros.