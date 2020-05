Esperança de vida aumenta em Portugal mais nos homens do que nas mulheres

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a esperança média de vida à nascença, em Portugal, é, agora, de 80,93 anos. Subiu um mês no caso das mulheres, para 83,51 anos, e nos homens aumentou cerca de dois meses, para 77,95 anos.

Estes dados, divulgados esta quinta-feira, referem-se ao período entre 2017 e 2019 e comparam com 2016 a 2018.

Segundo as contas do INE, numa década, registou-se um aumento de 1,99 anos de vida, para o total da população. Subiu 2,11 anos para os homens e 1,64 anos para as mulheres. Nas mulheres, o aumento é explicado, sobretudo, com a redução da mortalidade em idades iguais ou superiores a 60 anos. Nos homens, é apontada a redução da mortalidade em idades inferiores a 60 anos.

Quem tem 65 anos pode, agora, contar viver, em média, pelo menos mais 19,61 anos. Os homens, podem ter, ainda, uma esperança de vida de 17,70 anos. Nas mulheres, este número sobe para os 21. Isto "representa ganhos de 1,22 anos e de 1,26 anos, respetivamente, nos últimos dez anos", diz o INE.

Entre 2017 e 2019, a maioria dos óbitos (65,8%) ocorreu em idades iguais ou superiores a 80 anos. Mais de metade dos homens e três em cada quatro mulheres morreram com mais de 80 anos.

"A idade mais frequente ao óbito para homens foi 86 anos e para as mulheres 88 anos, quando há dez anos era 85 anos para os homens e 87 anos para as mulheres", acrescenta o INE.