Chaves dá-se a conhecer na palma da mão

De acordo com Domingos Pires, “a ideia foi sempre desenvolver uma ferramenta muito prática, intuitiva e que estimulasse a interação com o meio”. No atual contexto de pandemia a empresa decidiu acrescentar “mais algumas particularidades para tornar a experiência mais segura, interessante e divertida”.

A Rota do Sistema Solar poderá ser a que desperta maior curiosidade, ao fornecer informação sobre cada um dos planetas.

“Podemos caminhar do sol à terra em menos de um minuto (67 metros no terreno, o que corresponde a 150 milhões de km na realidade), e perceber as diferenças de tamanhos existentes no sistema solar, pois a lua está representada com um diâmetro 1,6 mm, equivalente ao tamanho de um grão de areia, que corresponde a um diâmetro real de 3 476 km”, e o planeta Terra está representado com está diâmetro 5,7 mm, equivalente ao tamanho de uma ervilha, que corresponde a um diâmetro real de 12 756 km”, conta Domingos Pires.

Depois há a Rota da Fotografia e surge para eternizar momentos. Assim numa visita individual ou em grupos de pequenas dimensões em que a selfie é quase inevitável, “se seguirem as indicações da App podem conseguir um resultado específico com o enquadramento desejado”.

A Rota do Património promove a simbiose entre a história e a modernidade. E aqui a experiência surge em forma de jogo. A App vai lançando desafios, colocando questões e sugerindo ações para que o utilizador identifique o Ponto de Interesse a que respeita esse conteúdo”, explica o responsável da NTN.

Já a Pequena Rota Margem dos Sentidos sugere um percurso pedestre acessível e inclusivo, que foi desenhado e implementado para proporcionar uma “experiência sensorial diferente a qualquer utilizador, independentemente de condicionamentos físicos”.

“Esta rota foi planeada e testada por pessoas ligadas à deficiência, nomeadamente invisuais e pessoas com mobilidade reduzida”, explica Domingos Pires, reconhecendo que esta é a particularidade do projeto que mais entusiasmo mereceu à equipa. “Estamos a falar da primeira Rota Inclusiva, Acessível e Sensorial homologada pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal”, realça.

Depois da experiência piloto em Chaves, mais concretamente na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a empresa quer apresentar esta ferramenta pelo país fora, para que as cidades, de norte a sul, possam oferecer “experiências seguras e diferenciadoras, e ganhar competitividade, numa altura em que é fundamental reconquistar a confiança dos turistas e dos mercados”, adianta Domingos Pires.

“Em cada cidade ou território a experiência a oferecer poderá ser diferente, uma vez que se trata de uma aplicação modular, que permite a criação de novos menus, de acordo com a criação de novos produtos locais”, acrescenta.