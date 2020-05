Renan Ribeiro em pleno no treino do Sporting

Renan Ribeiro foi a grande novidade no treino do Sporting, esta quinta-feira, ao integrar a sessão de trabalho sem qualquer limitação. O guarda-redes brasileiro, que perdeu a titularidade para Luís Maximiano, não compete desde dezembro.

A imprensa desportiva tem dado conta de que Renan estará de saída do Sporting. Contratado em definitivo ao Estoril no início da temporada, o jogador tem vínculo com os leões até 2023.

Ausente dos trabalhos continua Luiz Phellype. O avançado continua a fazer tratamento e trabalho de recuperação.

O Sporting prepara o jogo com o Vitória de Guimarães, o primeiro após a retoma. A partida está agendada para 4 de junho, às 21h15. No sentido de ambientar os atletas ao cenário que poderão encontrar, Rúben Amorim marcou o treino de sexta-feira para as 21h00, no Estádio José Alvalade.

O Sporting é 4.º classificado da Primeira Liga, com 42 pontos. Está a quatro do Sporting de Braga, que ocupa o 3.º postos e tem quatro de vantagem sobre o Rio Ave, 5.º colocado.