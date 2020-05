Tribunal iliba Bruno de Carvalho da autoria moral no ataque à Academia de Alcochete

O Tribunal de Almada ilibou, esta quinta-feira, os arguidos Bruno de Carvalho, Bruno Jacinto, antigo oficial de ligação aos adeptos, e Nuno Vieira Mendes (Mustafá), líder da claque Juventude Leonina, da acusação de autoria moral do ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018.

Indo ao encontro da alegação final do Ministério Público (MP), o coletivo de juízes presidido por Sílvia Pires iliba o ex-presidente do Sporting, o antigo oficial de ligação aos adeptos e o líder da claque Juventude Leonina da participação no ataque.

Os arguidos acompanharam a leitura da sentença por videoconferência, numa sala à parte do Tribunal de Monsanto, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19.



O incidente foi assim motivado pela derrota do Sporting na Madeira, que afastou a equipa da Liga dos Campeões, e pela reação dos jogadores à claque.

O tribunal concluiu que 37 dos iniciais 44 arguidos protagonizaram o ataque de maio de 2018 e que o incidente foi motivado pela derrota do Sporting na Madeira, que afastou a equipa da Liga dos Campeões, e pela reação dos jogadores à claque, em pleno aeroporto do Funchal.

Bruno de Carvalho esteva acusado de ser autor moral de 97 crimes: 40 de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro, um de detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo, não quantificados.



A 15 de maio de 2018, cerca de 40 adeptos encapuzados, alegadamente afetos ao Sporting e à claque Juventude Leonina, invadiram a Academia do clube, em Alcochete, e agrediram jogadores e equipa técnica.

