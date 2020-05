Sem o confinamento de Março teriam morrido mais 146 pessoas

Veja também:

Sem o confinamento imposto em Portugal em meados de março, teriam morrido até 15 de abril mais 146 pessoas e o número total de casos seria 25% mais elevado. São as conclusões de um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública.

O coordenador Alexandre Abrantes revela também que o número de doentes graves com Covid-19 internados em cuidados intensivos teria sido três vezes mais elevado.

“Sem o 'lockdown' [confinamento] decretado pelo Governo em meados de março de 2020, as unidades de cuidados intensivos dos hospitais do SNS [Serviço Nacional de Saúde] teriam tido que atender, entre 1 e 15 de abril, uma avalanche de 748 doentes graves com covid-19, três vezes mais do que os 229 que precisaram desse tipo de cuidados”, lê-se na análise divulgada pela ENSP, da Universidade Nova de Lisboa.

Para os investigadores da ENSP, “nesse cenário, as 528 camas de cuidados intensivos de que o SNS dispunha na altura poderiam não ter sido suficientes para atender a todas as necessidades, como aconteceu em Itália e em Espanha”.

E realçam: “A ação antecipada deu tempo para o SNS adquirir equipamentos de proteção, aumentar a capacidade de testar e lidar com o aumento da procura hospitalar e de cuidados intensivos causada pela pandemia”.

Os especialistas referem que “Portugal atuou cedo ao decretar o 'lockdown' quando ainda só tinha registado 62 casos e nenhum óbito”, e que “os portugueses aderiram de forma efetiva às medidas de confinamento decretadas pelas autoridades, reduzindo a sua mobilidade em cerca de 80%”.

De acordo com o estudo, as medidas de confinamento contribuíram para que, nos primeiros quinze dias de abril, Portugal tivesse registado menos 5.568 casos (-25%) de Covid-19, menos 146 mortes (-25%), e menos 519 (-69%) internamentos em unidades de cuidados intensivos do que seria de esperar se não tivesse sido decretado o confinamento.

Esta quinta-feira está a decorrer a nova reunião entre especialistas, responsáveis políticos e parceiros sociais para analisar o ponto de situação da Covid-19 em Portugal. O sétimo encontro no Infarmed acontece nas vésperas do início da terceira fase de desconfinamento, marcado para a próxima segunda-feira.

Portugal contabiliza 1.356 mortos associados à Covid-19 em 31.292 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia, divulgado na quarta-feira. O número de doentes recuperados é de 18.349.