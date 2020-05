Praias portuguesas recebem 381 distinções de "qualidade de ouro" da Quercus

A associação ambientalista Quercus classificou este ano 381 praias portuguesas com o galardão "qualidade de ouro", mais seis do que em 2019, e considerou “imprescindível” o cumprimento das regras sanitárias da Direção-Geral da Saúde nas praias.

Apesar do aumento global de galardões face a 2019, a Quercus nota, através de um comunicado, uma diminuição no número de praias costeiras e de transição galardoadas, pelo segundo ano consecutivo, enquanto as praias interiores obtiveram mais 14 distinções.

A atribuição da classificação de praia com "qualidade de ouro" obedece a um conjunto de critérios de avaliação da água balnear, que, de acordo com o estabelecido no ano passado, deve ter sido classificada como excelente nas últimas cinco épocas balneares (2015 a 2019) e não pode ter registado qualquer tipo de episódio de desaconselhamento ou proibição da prática balnear ou interdição da praia no último ano.

Em termos globais, das 381 praias distinguidas, 321 são costeiras, 54 são interiores e seis são de transição.

A região Tejo e Oeste volta a ser aquela que consegue mais galardões, num total de 102 (mais 12 do que em 2019), seguida do Algarve, com 76 (menos 11), e do Norte, com 66 (menos oito).

Já as regiões autónomas dos Açores e Madeira obtiveram 43 (mais quatro) e 23 (mais três) distinções, respetivamente, enquanto a região Centro conseguiu 42 (mais cinco) e o Alentejo contabilizou 29 (mais uma).

A Quercus apelou ainda aos portugueses para que, no contexto de pandemia de covid-19, façam “um atempado planeamento das suas deslocações às praias” e que consultem a aplicação InfoPraia, da Agência Portuguesa do Ambiente, a fim de evitar acumulações no areal e nos acessos às zonas balneares.

Esta avaliação da Quercus não envolve qualquer processo de candidatura, baseando-se apenas na qualidade da água das praias.

A informação utilizada é a informação pública oficial disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tendo apenas em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes administrações regionais hidrográficas.

Portugal contabiliza 1.356 mortos associados à covid-19 em 31.292 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado.