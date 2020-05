Mogadouro dá vales de desconto às famílias mais carenciadas

As famílias carenciadas do concelho de Mogadouro vão receber vales de desconto para adquirem produtos de primeira necessidade no comércio local.

De acordo com o presidente da autarquia, Francisco Guimarães, “os vales de desconto serão destinados às famílias cujo rendimento seja inferior a 200 euros, com valores destinados a cada elemento do agregado e que se situam entre os 30 e os 50 euros mensais, tendo início no primeiro dia de junho e prolongando-se até 30 de setembro”

A atribuição de vales de compras, por parte da autarquia, visa apoiar também o comércio local, afetado pela pandemia da Covid-19.

“Pretendemos ajudar diretamente as famílias que estão a passar por dificuldades devido aos efeitos da situação pandémica que o país atravessa e que se refletem na economia familiar e, ao mesmo tempo, vamos contribuir para impulsionar o comércio local, onde estes vales poderão ser descontados”, assinala o autarca.

Para atribuição dos vales será tida em conta a idade dos elementos do agregado familiar. Assim até aos até aos três anos de idade, o valor do vale é de 50 euros; dos três anos aos 18 anos, será de 40 euros; para os adultos, o valor é de 30 euros.

“Uma família composta por dois adultos e uma criança de três anos de idade receberá 110 euros mensais”, exemplifica o presidente da Câmara de Mogadouro.

Os vales serão atribuídos a partir de 1 de junho e manter-se-ão em vigor até 30 de setembro.

“Vamos ter vales monetários de 10, 20 e 50 euros para poderem usufruir, sendo que as pessoas, ao irem ao seu comércio local, terão que obrigatoriamente descontar em bem de primeira necessidade”, reforça o autarca.

O presidente da autarquia de Mogadouro avança ainda que está a ser estudada a forma de ajudar as empresas do concelho.

“Mogadouro tem microempresas e algumas passaram e estão a passar dificuldades e, sem pôr em causa os investimentos que a autarquia tem em curso, vamos ver como incrementar essa ajuda”, adianta.

O município já isentou de taxas municipais a ocupação do espaço público por esplanadas até 35 metros quadrados, assim como o pagamento das taxas relativas a licença de construção.