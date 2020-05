​Lisboa e Vale do Tejo só deverá atingir pico da Covid-19 na terceira semana de junho

Lisboa lidera no aumento de novos casos em termos absolutos (469 nas duas últimas semanas), mas é Alenquer que mais cresceu em termos relativos (95%).

Nas restantes regiões do país , os picos da prevalência já terão sido atingidos entre o final de abril e o início de maio, revela o mesmo estudo.

Os novos casos de infeção na região de Lisboa e Vale do Tejo estão concentrados nos municípios de Alenquer, Amadora, Barreiro, Loures, Odivelas, Seixal, Sintra e Lisboa.

Segundo os responsáveis pelo estudo, a boa notícia é que a taxa de reprodução da infeção R(t) se mantém pouco acima de 1, o que não indicia a existência de cadeias de transmissão descontroladas, nem antecipa um novo crescimento exponencial da epidemia.

Por outro lado, os modelos que combinam informação epidemiológica com dados sobre a mobilidade dos portugueses – com recurso ao histórico de localização da Google – não indiciam a existência de uma correlação positiva entre o aumento de novos casos e o atual momento de desconfinamento.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem vários focos identificados, em algumas empresas da Azambuja e em três bairros da margem Sul, entre os quais o Jamaica.

Impedir que as pessoas se concentrem em cafés é uma das medidas admitidas pelo delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, para contrariar o aumento do número de contágios em bairros mais desfavorecidos da Grande Lisboa.



A associação de moradores de Vale de Chícharos, no Seixal, defendeu esta quarta-feira que o bairro, mais conhecido como Jamaica, deveria ser “isolado” e limitado aos moradores, responsabilizando as “pessoas que vêm de outros concelhos” pelo foco de infeção de covid-19.

Mapa da Covid-19